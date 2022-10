Tout ce qui freine le grand virage de la voiture électrique

Pourquoi tout miser sur la voiture électrique alors qu’on n’en produit pas ou peu ?

Le tout électrique pour les voitures est le choix le plus facile pour tenter d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. L’avion et l’industrie étaient compliquées à transformer. L’agriculture, qui émet plus de CO2 que la voiture en France, est un secteur que l’on a du mal à toucher. Or, pour l'automobile, la conversion est relativement élémentaire : il suffit de remplacer un moteur thermique par un moteur électrique. C'est une technologie basique et on a des batteries à profusion.

En outre, le lobby automobile a perdu une grande partie de sa puissance avec le "diesel gate" (révélation de l'utilisation, par Wolkswagen, de différentes techniques frauduleuses visant à réduire des émissions polluantes de certains de ses moteurs diesel et essence lors des essais d'homologation, ndlr). Il ne pèse donc plus autant qu'avant sur les décisions prises par les instances politiques.