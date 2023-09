Aérien : les pilotes de ligne aussi se forment à "l'éco-conduite"

"Ces gestes verts ont été décrétés par les compagnies il y a plusieurs années. On est encouragés au plus haut point à les appliquer, explique Igor Clavel, pilote de ligne chez Transavia. On peut encore faire des économies, notamment au sol, en position d'attente, on a besoin de climatiser ou de chauffer l'avion. Mais beaucoup a déjà été fait".

L'objectif : moins consommer, surtout en raison de la hausse du prix du carburant, principal poste de dépense pour les compagnies, mais aussi tenter de réduire l'impact des liaisons aériennes sur l'environnement.

Selon Igor Clavel, ces "gestes verts" font partie "des procédures standards et habituelles depuis plusieurs années, sauf impératif de sécurité".