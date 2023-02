RER B et D, métro et bus défaillants : au moins 37,60 euros remboursés pour les possesseurs du Pass Navigo

L'autorité organisatrice des transports franciliens Ile-de-France Mobilités (IDFM) a annoncé jeudi 67 millions d'euros d'indemnisation pour les détenteurs du Pass Navigo, soit jusqu'à 37,60 euros par usager, en raison notamment de la dégradation de service sur le réseau de bus et de métro géré par la RATP entre septembre et décembre dernier. "Nous avons décidé d'indemniser d'un demi-mois tous les Franciliens ayant acheté trois forfaits mensuels sur les quatre derniers mois de 2022", a annoncé la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, lors d'une conférence de presse. Ces indemnités concernent les usagers du métro et des bus mais également certains voyageurs se déplaçant avec le RER B et D.