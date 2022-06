Week-end de la Pentecôte : Bison Futé prévoit une circulation très difficile

En ce qui concerne le samedi 4 juin, dans le sens des départs, il est conseillé de quitter ou de traverser l’Île-de-France après 16h et d’éviter les autoroutes ou la circulation est qualifiée de "difficile" :

- A13 entre Paris et Rouen de 10h à 18h, et entre Rouen et Caen de 10h à 17h, avec un pic de saturation entre 11h et 15h

- A10 à Saint-Arnoult-en-Yvelines de 7h à 16h, avec un pic de 8h à 12h, entre Orléans et Tours de 11h à 14h, et à hauteur de Bordeaux entre 10h et 15h

- A6 à hauteur de Fleury de 8h à 16h

- A7 entre Lyon et Orange de 9h à 19h, avec un pic de saturation de 10h à 14h, et entre Salon de Provence et Marseille de 10h à 19h, avec un pic de 12h à 17h.

- A8 entre Aix-en-Provence et Nice de 11h à 19h, avec un pic de saturation de 14h à 16h, et entre Nice et l’Italie de 10h à 20h

- A9 entre Montpellier et Narbonne de 10h à 12h

-A75 entre Clermont-Ferrand et Montpellier de 11h à 13h

- A62 entre Toulouse et Bordeaux de 10h à 12h

-A61 entre Toulouse et Narbonne de 10h à 14h