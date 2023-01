RATP : du mieux en avril pour les métros, mais pour les bus...

En fin d'année dernière, "un quart de l'offre de bus n'était pas réalisée et entre 10 et 20% de l'offre de métro", a souligné Valérie Pécresse. Et si la situation s'est améliorée depuis le début du mois de janvier, "le réseau RATP est toujours en grande souffrance". Depuis janvier, 17% des bus RATP ne roulent pas à Paris et en petite couronne et dans le métro, trois lignes sur quatorze sont toujours en difficulté et cinq fragiles, selon le bilan dressé par IDFM.

Depuis son arrivée à la tête de la RATP en novembre, Jean Castex n'a eu de cesse de reconnaître les difficultés nombreuses auxquelles est confronté l'opérateur. Difficultés de recrutement, hausse de l'absentéisme, explosion du nombre de démissions - un peu plus de 1000 en 2022 contre environ 400 avant le Covid. "Les causes de la dégradation du service sont désormais connues. À cela s'ajoutent des problèmes liés à la maintenance où nous avons du mal à recruter et où, de surcroît, il y a un mouvement social latent", débouchant sur un nombre de métros disponibles insuffisant, a-t-il assuré, promettant des améliorations d'ici avril dans le métro. En revanche, un rétablissement des fréquences normales n’est pas attendu avant l’été pour les bus.