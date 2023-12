Bordeaux-Toulouse : plus de 5 heures de retard sur la ligne SNCF ce dimanche après un incendie

La ligne SNCF Bordeaux-Toulouse a été interrompue ce dimanche en raison d'un incendie près des voies. Jusqu'à 5 heures et 30 minutes de retard nt été constatées. Le retour à la normale est attendu dans la soirée.

Pour voyager entre Bordeaux et Toulouse ce dimanche, il fallait prendre son mal en patience. Un "important incendie" près des voies a provoqué une interruption du trafic ferroviaire de plusieurs heures sur la ligne du sud-ouest, a annoncé la SNCF. Les retards ont atteint jusqu'à 5h30, en plein week-end classé parmi les plus chargés de l'année, avant le réveillon du Nouvel An.

Après les déboires de l'Eurostar samedi, c'est cette fois un incendie de transformateur électrique survenu dans la matinée, entre Colayrac et Agen (Lot-et-Garonne), qui a entraîné de fortes perturbations. "Comptez des retards pouvant aller jusqu'à 5h30 pour vos TGV Inoui, Intercités et Ouigo", a ainsi écrit la SNCF sur son site internet.

Après réparations, le trafic a commencé à reprendre progressivement vers 15h15, a déclaré une porte-parole de la compagnie ferroviaire à l'AFP. "Les trains vont circuler à vitesse réduite sur la zone, car l'équipement de signalisation n'est pas complètement opérationnel suite aux dégâts", a-t-elle ajouté, précisant que le retour à la normale pourrait intervenir "d'ici à la fin de journée."