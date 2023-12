La SNCF exploite-t-elle 100 TGV de moins qu'il y a dix ans ?

Le patron du PCF, Fabien Roussel, interpelle le ministre des Transports et lui demande des actions concrètes pour rendre attractif le train. Il déplore au passage qu'en l'espace de dix ans, la SNCF ait réduit le nombre de ses TGV : elle en exploiterait 100 de moins, selon lui. Ce chiffre est proche de la réalité, il s'agit du résultat d'arbitrages économiques effectués par la SNCF ces dernières années.

"Il faut que le train soit abordable et populaire", déclarait le ministre des Transports Clément Beaune, jeudi 7 décembre. Ce dernier expliquait avoir "exigé de la SNCF" une absence de hausse sur les prix plafonds, mais ses déclarations peinent à convaincre le chef de file des communistes, Fabien Roussel. Le député a rapidement interpellé le représentant du gouvernement sur les réseaux sociaux : "Les 100 TGV de moins à la SNCF en 10 ans, on en parle ?", lui a-t-il lancé. Alors que l'engouement des Français pour le train s'est renforcé, le nombre de rames disponible a en effet chuté.

Une étude chiffrée riche en enseignements

L'été 2023 a été marqué par un plébiscite des voyageurs pour le train, et pour le TGV en particulier. La SNCF s'est ainsi félicitée d'observer 40% de trajets complets sur les lignes à haute vitesse, tandis que le taux d'occupation global dépassait les 80%. Un succès populaire qui n'a toutefois pas encouragé l'entreprise à augmenter son offre, y compris sur les lignes les plus prisées. La raison est simple : aucune rame supplémentaire n'était disponible pour augmenter le trafic.

La SNCF reconnaît que le nombre de ses TGV a reculé depuis 2013, même si le volume de billets vendus a augmenté. Les derniers chiffres officiels font état de 363 rames fonctionnelles, en comptant uniquement les trains qui ne circulent que sur le réseau français (les Eurostar et autres Thalys ne sont pas comptabilisés). En comptait-on 100 de plus voilà dix ans, comme le regrette Fabien Roussel ? C'est ce que laisse entendre une étude du cabinet de conseil en mobilité Trans-mission, dévoilée en septembre. Ce document a cherché à réaliser "une base de données permettant de suivre chaque rame TGV, de sa date de mise en circulation à celle de mise au rebut". Une mission lancée faute de données publiques disponibles sur le nombre de rames en service.

Pour mener à bien son recensement, le cabinet explique avoir effectué de nombreux recoupements entre des sources multiples : "Mémentos Statistiques SNCF, Le Matériel Moteur de Denis Redoutey édité par La Vie du Rail, des sites internet tenus par des passionnés, mais également Wikipédia". Si les chiffres pouvaient parfois varier de quelques unités, les estimations se révèlent "globalement cohérentes", apprend-on. De quoi disposer d'un panorama complet depuis le lancement des premiers TGV, à l'orée des années 1980.

C'est en 2013 que le nombre de rames en circulation était le plus élevé, s'approchant des 500. - Cabinet Trans-mission

Le graphique ci-dessus confirme qu'il y a dix ans, un pic a été atteint avec un nombre total de rames estimé à 482. S'ensuivit une diminution progressive, jusqu'à aujourd'hui. Si le nombre de rames actuellement en service n'est pas tout à fait identique à celui qu'avance la SNCF, les méthodes de calcul et la fiabilité des sources utilisées par Trans-Missions laissent à penser que les ordres de grandeur sont proches de la réalité. Interrogée par TF1info, la SNCF ne conteste d'ailleurs nullement une réduction de la quantité de TGV, mais s'emploie à l'expliquer.

Une réponse à des impératifs économiques

"Clairement, il y a 10 ans, on constatait que moins de monde prenait le train", glisse l'entreprise ferroviaire à TF1info. Dans le même temps, à l'époque, "une partie de nos actifs arrivaient à leurs dates d'obsolescence", poursuit la SNCF. En clair ? Des trains vieillissaient et le choix de ne pas les remplacer intégralement a été effectué. Ce que n'avait pas prévu l'entreprise, c'est l'engouement pour le rail qui a fait suite au Covid-19. "Personne n'aurait pu imaginer de tels chiffres de fréquentation", a d'ailleurs lancé il y a quelques mois Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.

Outre un moindre attrait des Français pour le train, la SNCF a aussi sorti sa calculatrice au cours des années 2010. À l'époque, de nombreux trains n'étaient pas rentables, la faute en partie à un système de "péages". Lorsqu'un TGV circule sur le réseau, la branche SNCF Réseau perçoit en effet une taxe, dont s'acquitte la SNCF. Des hausses successives de ces péages ont fragilisé l'équilibre économique lié à l'exploitation des TGV, si bien que le choix de réduire le nombre de trains a été décidé. Un parc diminué qui a fait chuter les coûts de maintenance, tandis qu'une partie du matériel roulant évoluait pour accueillir plus de voyageurs. C'est dans ce contexte que se sont multipliés les trains à deux étages, à la capacité d'emport supérieure.

La SNCF, on le comprend, a cherché à modérer au maximum ses coûts, tout en maximisant le taux de remplissage de ses TGV. Face à la popularité croissante du train, l'heure n'est toutefois plus à une baisse du nombre de rames. L'entreprise ferroviaire admet que "la tendance s'est inversée" et défend une série d'investissements. Le passage de 38 à 50 rames Ouigo, mais aussi la construction d'une centaine de "TGV M", confiée à Alstom. Dans le même temps, c'est une opération surnommée "botox" qui a été entreprise. L'idée ? Prolonger la durée de vie des TGV actuellement en service, avec "une série d'opérations visant à retravailler complètement l'intérieur de la rame". Un lifting complet dont 104 trains doivent profiter d'ici à 2033, pour un montant global qui se chiffre en centaines de millions d'euros.

