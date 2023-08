Briançon-Paris : la galère des passagers du train de nuit, bloqués plus de 5h sur les voies

Une nuit de galère à bord de l'intercité reliant Briançon dans les Hautes-Alpes à Paris. Lundi 14 août, 553 passagers sont restés bloqués pendant plus de cinq heures près de Dijon en Côte-d'Or. La cause ? Un peu plus tôt, le passage d'un train entre Blaisy-Bas et Les Laumes, sur la ligne Paris-Lyon-Marseille, a arraché une caténaire, provoquant d'importantes perturbations. Bloqués à partir de 5h55, les centaines de passagers bloqués ont finalement été pris en charge et ramenés vers Les Laumes d'où ils ont pu repartir pour Paris aux alentours de midi pour une arrivée en gare de Pais Bercy à 14h, soit avec près de six heures de retard sur l'horaire d'arrivée initiale.