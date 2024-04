Voyager moins cher, mais à condition d'être patient : des "Ouigo lents" relient désormais Paris à Rennes

La SNCF élargit à compter de ce vendredi sa nouvelle offre de "Ouigo train classique", ouverte à la réservation depuis le 21 mars dernier. Rennes rejoint ainsi la liste des villes déjà desservies depuis Paris en "Ouigo train classique", à savoir Lyon et Nantes. Les rames du train sont les anciennes rames des lignes Corail.

Des trajets moins chers, mais plus lents. C'est ce que propose à ses voyageurs la SNCF avec son offre "Ouigo train classique", lancée en avril 2022 et élargie à compter de ce vendredi 5 avril. Rennes rejoint en effet la liste des villes déjà desservies par ces "Ouigo lents" au départ de Paris, non pas depuis la gare Montparnasse, mais depuis celle d’Austerlitz. Effectué dans des rames qui sont d'anciennes rames qui servaient pour les lignes Corail, le trajet dure moins de cinq heures, pour un tarif accessible dès 10 euros.

Cette nouvelle offre de "Ouigo train classique" a ouvert à la réservation le 21 mars dernier et environ 25.000 billets sont mis en vente, jusqu’au 5 mai. Pour l’heure, la régie ferroviaire prévoit un seul aller-retour par jour entre la capitale et Rennes.

Au lancement des "Ouigo lents", la SNCF s'était pour rappel donné deux ans pour évaluer le succès de cette offre. En mai dernier, elle la jugeait "très satisfaisante". Contrairement au TGV soumis à la règle du "yield management" qui voit les prix augmenter en fonction de la demande, les tarifs sont fixes et vont de 10 à 30 euros - et 5 euros pour les enfants -, avec des options pour les bagages ou les vélos.