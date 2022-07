Trains bondés cet été : la SNCF lance ses listes d'attentes sur les Ouigo

"10% de nos clients changent d'avis alors que d'autres clients cherchent une place", explique Alain Krakovitch, directeur de TGV-Intercités. Et les billets Ouigo étant à bas prix, ils ne sont pas remboursables. Les voyageurs qui renoncent à leur billet et qui se sont inscrits sur liste d'attente (en ayant coché une option proposée sur le site et l'application Ouigo) peuvent dès lors céder leur billet pour 80% du prix, détaille encore le responsable de la SNCF sur Twitter.

Les acquéreurs doivent préalablement s'être inscrits - sans engagement - sur ladite liste d'attente. Le premier arrivé sera le premier servi, précise BFMTV. Si une place se libère, les clients seront avertis via mail ou notification. Ils pourront alors payer leur billet plein tarif.