SNCF Connect : l'entreprise promet d'améliorer sa nouvelle application, très critiquée

Un pas en avant vers les usagers. La SNCF s'est engagée, jeudi 3 février, à "entendre et écouter" les critiques sur sa nouvelle application SNCF Connect, lancée le 25 janvier, afin de l'améliorer et de corriger d'éventuels dysfonctionnements. "Quand on propose un service qui est aussi nouveau et n'est pas qu'une simple mise à jour, on s'attendait à ce que ça change le regard des gens, et c'est parfaitement normal" de faire des mécontents, met en avant un porte-parole de SNCF Voyageurs.