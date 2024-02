Transavia va aussi rendre payantes les valises cabines à partir d'avril

À partir d'avril, tout voyageur souhaitant prendre une valise cabine sur un vol Transavia devra s'acquitter d'un surcoût. Il faudra débourser au moins 15 euros par bagage. Seul un "bagage à main" de petite taille ne sera pas facturé en plus du billet d'avion.

Transavia revoit sa politique tarifaire en matière de bagages. À partir d'avril, la compagnie low cost d'Air France-KLM va faire payer les valises cabines, jusque-là comprises dans le tarif de base du billet. Désormais, il s'agira d'une option, facturée à partir de 15 euros, en fonction "de la destination choisie et de la date de réservation", a fait savoir le groupe. Par ailleurs, les valises cabines ne devront pas excéder 55x35x25cm et 10 kg. À défaut, il faudra s'acquitter du tarif d'un bagage en soute.

Une mesure similaire chez les concurrents

Avec cette nouvelle politique, appliquée à partir du 3 avril, les voyageurs pourront, avec le tarif de base du billet, uniquement emporter un "bagage à main" de petite taille (40x30x20cm), pouvant se glisser sous le siège, a précisé Transavia. Jusqu'ici, la compagnie faisait seulement payer les éventuelles valises en soute. Les clients ayant choisi le tarif "MAX", plus flexible, mais aussi plus cher, "continueront de pouvoir voyager avec un bagage à main (40x30x20cm), un grand bagage cabine (55x35x25cm) et de bénéficier de l’embarquement prioritaire", selon Transavia.

Benjamin Smith, directeur général d'Air France-KLM, a défendu une mesure qui est "déjà en place chez tous les concurrents de Transavia". Lors d'une conférence de presse consacrée aux résultats annuels du groupe aérien à Paris, il a refusé d'en dire plus sur le chiffre d'affaires supplémentaire que cette mesure pourrait générer. Mais la compagnie s'est félicité d'avoir, entre 2019 et 2023, fait progresser de 53% par passager ses recettes annexes, tirées des options (bagages, choix des sièges, surclassements, repas...)