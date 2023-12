Peu compétitifs et pas toujours respectueux de l'environnement, les biocarburants épinglés dans un rapport

Un rapport de la Cour des comptes européenne remet en question l'efficacité des biocarburants. Ces derniers sont pourtant régulièrement présentés comme l'une des solutions pour décarboner l'industrie des transports. Mais selon les rapporteurs, ils restent encore trop peu compétitifs et présentent des problèmes de durabilité.

Les biocarburants sont-ils vraiment une solution d'avenir ? C'est la question qui se pose, alors que la Cour des comptes européenne a publié, mercredi 13 décembre, un rapport particulièrement critique sur ces carburants développés en Europe comme une alternative aux énergies fossiles. Preuve de l'importance de ces sources d'énergie pour l'UE : elle a alloué 430 millions d'euros au développement des biocarburants entre 2014 et 2020, misant notamment sur ces produits pour réduire les émissions du secteur des transports de 90% par rapport aux niveaux de 1900 d'ici à 2050, condition pour atteindre la neutralité climatique.

Problème, pointe la Cour des comptes, le déploiement de ces carburants "est plus lent que prévu". Dans leur rapport, les auditeurs estiment qu'ils sont engagés sur "une voie imprécise et semée d'embûches", dénonçant une "absence de perspective à long terme" tandis que "les problèmes de durabilité, la course à la biomasse et les coûts élevés freinent" leur déploiement. En effet, la période entre la phase de recherche et la mise sur le marché d'un biocarburant est particulièrement longue : environ 10 ans.

Pas de feuille de route

"Les biocarburants sont censés contribuer aux objectifs de neutralité climatique de l'UE et au renforcement de sa souveraineté énergétique. Mais avec sa politique actuelle en la matière, l'Europe navigue à vue et risque de ne pas atteindre sa destination", a pointé lors d'une conférence de presse Nikolaos Milionis, membre de la Cour et responsable de l'audit. Le secteur de l'aviation - pourtant particulièrement émetteur de gaz à effet de serre - est particulièrement concerné. Alors que le passage à l'électrique reste compliqué, les biocarburants sont désormais l'une des solutions privilégiées pour réduire l'empreinte carbone des trajets en avion.

En 2023, la nouvelle législation ReFuelEU Aviation avait ainsi fixé à 6% le niveau de carburants durables - y compris biocarburants - requis pour 2030, soit environ 2,76 millions de tonnes équivalent pétrole. "Or, la capacité potentielle de production des 27 atteint actuellement moins de 10% de cette quantité", fustige la Cour des comptes, qui pointe l'absence de feuille de route au niveau européen. Et l'aviation n'est pas le seul secteur concerné. Les auditeurs alertent sur l'avenir des biocarburants dans le transport routier. "Le pari audacieux sur les voitures électriques et la fin des nouvelles voitures à essence et diesel programmée à l'horizon 2035 pourraient priver les biocarburants de toute perspective ambitieuse dans le transport routier européen", pointe le rapport.

D'autant que, selon le document, "les avantages environnementaux" de ces produits est "sont souvent surestimés". Ainsi, ceux produits à partir de matières premières issues de l'agriculture peuvent être préjudiciables à la biodiversité, aux sols et à l'eau. Par ailleurs, "leur utilisation ne permet pas nécessairement de réduire les émissions de GES (gaz à effet de serre, NDLR) par rapport à celle des carburants fossiles si des terres supplémentaires doivent être affectées à ces cultures. L’extension des terres agricoles vers des zones telles que les forêts ou les tourbières peut entraîner une augmentation plutôt qu’une réduction des émissions de GES", prévient l'étude.

Vers une pénurie de biomasse ?

Autre frein au développement des biocarburants : la disponibilité de la biomasse. "La Commission européenne prévoyait que ces carburants renforceraient l'indépendance énergétique. Mais en réalité, la dépendance à l'égard des pays tiers (par exemple, pour les importations d'huiles de cuisson usagées depuis la Chine, le Royaume-Uni, la Malaisie et l'Indonésie) a augmenté en raison de la demande croissante de biomasse", pointe la Cour des comptes qui rappelle que les biocarburants entrent en concurrence pour les matières premières avec d'autres secteurs comme les cosmétiques, les produits pharmaceutiques ou les bioplastiques.

En France, par exemple, la quantité des huiles de cuisson usagées utilisées pour la production de biocarburant disponible était estimée à 100.000 tonnes par an en 2016. Or, en 2022, 172.979 tonnes ont été utilisées. "Ainsi, même si toutes les huiles de cuisson domestiques usagées étaient collectées en France, et utilisées pour produire des biocarburants, elles ne suffiraient pas à répondre à la demande. Une étude confirme que des problèmes de disponibilité similaire se posent au niveau de l'UE", pointe l'étude.

Définis par la dernière directive de l'UE sur les énergies renouvelables comme des "carburants liquides utilisés pour le transport et produits à partir de la biomasse", les biocarburants représentaient, en 2021, 4,3 % des carburants consommés au niveau mondial dans le secteur des transports routiers. Actuellement, ils sont souvent utilisés en mélange avec des carburants fossiles. Le bioéthanol peut être mélangé à l’essence, et le biogazole, au gazole fossile.