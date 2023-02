Transports en commun : Clément Beaune veut un "billet unique" partout en France d'ici à deux ans

Le projet pilote sera sélectionné lors de l'hackathon, un concours d'idées d'informaticiens, qui a été lancé mardi à la Cité des sciences et de l'industrie, à Paris, dans le cadre du forum de l'Agence de l'innovation pour les transports. Dans la foulée, Clément Beaune envisage "une expérimentation dès la fin 2023 dans un certain nombre de territoires volontaires".

Un groupe de travail va être lancé avec les autorités organisatrices de mobilités, les régions et agglomérations, "afin de définir les modalités de mise en œuvre d'un titre unique de transport à l'échelle nationale", selon le communiqué. Le titre de transport permettant demain de passer d'une région à l'autre et/ou d'un réseau à l'autre "peut-être soit une appli, ce qui est évidemment le plus facile, soit des titres dématérialisés reconnus et lus par tous", a indiqué le ministre.

Le dispositif devra tout de même être accessible à tous : "Il faudra aussi prendre en compte les personnes qui ne connaissent pas le numérique, qui sont plus âgées ou moins habituées à ce type de solutions, et qu'il faudra aussi accompagner", a-t-il reconnu, notant que le billet unique à 49 euros par mois pour les transports locaux mis en place en Allemagne aura une version papier. "On ne part pas de rien", a-t-il aussi insisté, citant les exemples des Navigo en Ile-de-France et Korrigo en Bretagne.