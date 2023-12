Montpellier devient la plus grande métropole française à proposer bus et trams gratuits à ses habitants

À partir de ce jeudi, les transports en commun à Montpellier deviennent gratuits. Cette mesure est limitée aux habitants de la ville. Il s'agit de la plus grosse métropole française à adopter une telle mesure.

Des centaines d'euros économisés chaque année. Ce jeudi marque le lancement de la gratuité des transports en commun à Montpellier (Hérault). "C'est une mesure qui, je l'espère, inspirera d'autres grandes villes", expliquait le maire et président de la métropole de Montpellier, Michaël Delafosse, en amont du lancement, fier de "concilier écologie et pouvoir d'achat et de répondre directement à cette inflation qui mine les ménages". Pour un couple avec deux enfants, la facture annuelle totale avant la gratuité s'élevait à 1472 euros, calcule l'AFP.

À partir de 18h30, ce 21 décembre, la gratuité concernera tous les habitants munis d'un pass gratuité, disponible sur smartphone ou via une carte. Aucune validation de titre de transport n'est requise mais, en cas de contrôle, l'usager doit justifier d'un pass valide, renouvelable chaque année avec un justificatif de domicile. Pour les personnes venant de l'extérieur de la ville, comme pour les touristes, le ticket (1,60 euro l'unité) reste obligatoire. Il pourrait même augmenter dans les mois à venir.

Une taxe et des économies pour financer la mesure

Mais alors comment un tel changement, séduisant sur le papier en cette période de forte inflation, est-il financé ? La collectivité compte s'appuyer sur le versement mobilité, une taxe à destination des entreprises de plus de 11 salariés, pour combler en partie le manque à gagner sur la billetterie. Les instances locales tablent également sur une économie de près de deux millions d'euros par la suppression des portiques de validation, et donc de leur entretien. En parallèle, des investissements massifs ont été réalisés en amont, pour s'assurer de garder, à moyen terme, une qualité de service satisfaisante : 70 nouveaux bus électriques et 77 nouvelles rames de tramway ont notamment été achetées, le tout pour une somme rondelette de 224 millions d'euros.

Avec ce choix, Montpellier devient de facto la plus grande ville française à proposer la gratuité des transports publics. Une quarantaine de collectivités ont déjà franchi ce pas (Dunkerque, Aubagne, Compiègne, etc) dans l'Hexagone, mais aucune de la taille de la métropole de près de 300.000 habitants. Cette dernière se hisse même en exemple à l'échelle européenne, même si le Luxembourg (650.000 habitants) a rendu les transports en commun gratuits dans tout le pays depuis 2020, tout comme la capitale estonienne Tallinn (445.000 habitants) depuis 2013.

Promesse de campagne du maire socialiste, cette gratuité s'est imposée étape par étape au sein de la ville héraultaise. En 2020, elle a d'abord été déployée les week-ends pour tous les habitants de Montpellier Méditerranée Métropole, puis élargie en 2021 à la semaine entière pour les moins de 18 ans et les plus de 65 ans.