Transports franciliens : le passe Navigo va augmenter de 12%

L'abonnement mensuel Navigo dans les transports publics franciliens va augmenter de 12% en 2023, et ainsi passer de 75,20 à 84,10 euros, a indiqué ce mardi Ile-de-France Mobilités. Une hausse significative des tarifs dans les transports franciliens était attendue, et inquiétait les autorités régionales et le gouvernement.