Intercités : la SNCF va dédommager les voyageurs qui ont subi des perturbations depuis janvier

Quatre mois de galère... et des remboursements à la clé. Le ministre des Transports, Clément Beaune, a annoncé ce jeudi avoir demandé à SNCF Voyageurs de prendre des mesures pour dédommager les voyageurs qui ont subi des perturbations depuis janvier sur ces lignes interrégionales.

"Tout au long des récentes mobilisations sociales, les Intercités ont fait partie des trains les plus perturbés, avec des annulations importantes les jours de grève et des fréquences de circulation très réduites", explique le ministre dans un communiqué. "Pour compenser celles et ceux qui utilisent ces trains régulièrement", il a demandé à la SNCF de "procéder à plusieurs mesures de remboursement et de dédommagement".