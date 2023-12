RATP : "8 lignes sur 10 ne sont plus en état d'assurer un service public de qualité", reconnait Jean-Castex

Jean Castex s'est montré très négatif par rapport à l'état du réseau francilien de transports publics. Selon le patron de la RATP, "au moins huit lignes sur dix" ne sont plus en mesure "d'assurer un service de qualité". Par ailleurs, les nouvelles lignes de métro en banlieue - initialement prévues pour les JO 2024 - ne seront pas prêtes d'ici à cet été.

À quelques mois des très attendus Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, les langues se délient. Après la sortie remarquée d'Anne Hidalgo annonçant que la capitale ne "sera pas prête" pour le grand rendez-vous quadriennal des athlètes, Jean Castex en a rajouté une couche, dans une interview aux Échos ce mercredi. Nommé à la tête de la RATP, la société d'exploitation des transports d'Île-de-France, après son départ de Matignon, il estime que le "réseau est obsolète". Selon l'ancien "Monsieur déconfinement" lors de la crise du Covid-19, "au moins huit lignes sur dix ne sont plus en état d'assurer un service public de qualité". "Nous payons quarante ans de sous-investissement dans les transports, avant ceux décidés par Valérie Pécresse", fustige le dirigeant.

Il faudra attendre pour les nouvelles lignes de métro

Dans ce contexte, la tenue prochaine des Olympiades (26 juillet au 11 août) et des Jeux Paralympiques (28 août au 8 septembre) ressemble à une équation insoluble, avec un million de touristes supplémentaires attendus pour un total de 10 millions de voyageurs quotidiens. Au-delà du chiffre brut, ce sont aussi et surtout les allers et venues successives de milliers de personnes, au fil des événements, qui vont être délicats à gérer. Pour ne rien arranger, les lignes de métro supplémentaires en banlieue - les 15, 16, 17 et 18 - ne seront pas prêtes à temps, et comme initialement espéré. Le ministre des Transports, Clément Beaune, l'a d'ailleurs confirmé ce jeudi, sur FranceInfo.

Le grand espoir des autorités locales et de la RATP repose donc sur la ligne 14, parmi les plus satisfaisantes en termes de modernité et qui dessert notamment trois gares parisiennes (Bercy, Lyon et Saint-Lazare). Actuellement en travaux pour être rallongée, ses 14 kilomètres supplémentaires - et sept nouvelles stations - permettront de relier l'aéroport d'Orly au centre de la capitale en moins d'une demi-heure. "En 1998, la 14 n'avait pas été prête pour la Coupe du monde de football. Cette fois, on sera prêts pour les JO", assure Stéphane Garreau, responsable du prolongement, dans les colonnes des Échos.

Reste à voir si cela sera suffisant face à l'immense flux humain attendu l'été prochain. L'enjeu est de taille, et Jean Castex en est bien conscient. "Ce qui va compter, c'est la mobilisation des équipes", glisse-t-il. Mais, reconnaît-il, "je sais bien, qu'au final, c'est la RATP qui se fera engueuler en cas de problème".