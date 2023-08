Transports : le trafic totalement interrompu sur la branche nord du RER B du 12 au 14 août

À l'arrêt total. Aucune des gares entre Paris Nord et Mitry-Claye incluses et entre Paris Nord et Aulnay-sous-Bois (en direction de l'aéroport Charles-de-Gaulle) incluses ne seront desservies par le RER B, du 12 au 14 août prochains. Une interruption de trafic due à des travaux, notamment pour le déploiement de la navette CDG Express, explique la SNCF, qui exploite le tronçon nord du RER B, sur son site Internet.