Transports : menace de grève à la RATP pendant la Coupe du monde de rugby

À moins d'un an des Jeux Olympiques, la France - et plus particulièrement sa capitale - est scrutée de très près pour sa faculté à bien organiser, ou non, la Coupe du monde de rugby. Or de premiers problèmes semblent poindre à l'horizon. La FO-RATP a déposé ce vendredi un préavis de grève dont les dates coïncident avec la compétition (8 septembre-28 octobre). Selon le syndicat, le département Services et espaces multimodaux, composé des salariés qui sont derrière les guichets dans les stations de métro ou de RER pour faire de la vente ou de l'information, s'estime lésé au terme des négociations avec la direction.