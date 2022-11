Jean Castex officiellement nommé à la tête de la RATP

"Ma priorité des priorités, c'est le cœur de métier, et le cœur de métier, c'est répondre aux attentes des usagers", avait déclaré Jean Castex à l'issue de ses auditions par la commission de l'aménagement du territoire du Sénat, puis par celle du développement durable de l'Assemblée, les 8 et 9 novembre derniers. La première difficulté, "l'urgence absolue", "c'est celle de la continuité et de la qualité du service", avait-il reconnu. La faute à une pénurie de conducteurs due à des difficultés de recrutement et à un fort absentéisme.