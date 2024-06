La SNCF assure que l'offre de places dans les TGV va croître de 15% d'ici 10 ans en France. La compagnie ferroviaire mise en particulier sur l'augmentation du nombre de trains à bas coûts Ouigo. Ce service "low cost" desservira environ 75 gares contre 60 aujourd'hui.

L'annonce intervient alors que des associations d'usagers se sont élevées contre le manque de places TGV disponibles et le prix élevé des billets. La SNCF promet ce dimanche que l'offre de places dans les TGV croîtra d'ici 10 ans, grâce en particulier à l'augmentation du nombre de trains à bas coûts Ouigo.

"Nous allons augmenter l'offre TGV de 25% d'ici à 2034 : 15% en France et 10% à l'international", a déclaré dans un entretien à La Tribune dimanche le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, rappelant que "l'augmentation de l'offre s'appuiera en partie sur une hausse du nombre de trains Ouigo, à 30% du total, contre 20% aujourd'hui." Et de préciser : "C'est ce qui nous permettra de proposer des prix plus attractifs".

38 rames contre 50

L'entreprise publique a annoncé vendredi son intention de développer la part de ce service "low cost", qui passera de 38 à 50 rames et desservira environ 75 gares contre 60 aujourd'hui.

Pour étoffer son offre, la SNCF a commandé 115 TGV de nouvelle génération, les TGV M, qui seront livrés à partir du second semestre 2025 par le constructeur Alstom. Cent exemplaires seront destinés à la France et 15 à l'Italie, où le transporteur a annoncé mercredi son intention de s'implanter à partir de 2026. "Notre activité hors de France représente déjà 30% de notre chiffre d'affaires, avec 30 millions de voyageurs par an dans neuf pays, majoritairement en coopération. Mon objectif consiste à atteindre le seuil de 50 millions de voyageurs à l'international dans les dix ans à venir", a affirmé Christophe Fanichet.

Les 115 trains représentent un investissement de 4 milliards d'euros financés "sur fonds propres, sans aucune subvention publique", a souligné le dirigeant d'entreprise. Un autre milliard sera consacré à la maintenance.