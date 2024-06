L'offre de trains en soirée va être renforcée sur la ligne du RER A. Les trains courts seront remplacés par des trains longs. L'annonce fait suite à une demande déjà ancienne des associations de consommateurs.

C'est la "colonne vertébrale de l'Île-de-France", et la ligne la plus empruntée d'Europe. Le RER A, qui déroule ses quelque 109 kilomètres à l'est et à l'ouest de Paris, transporte 1,4 million de voyageurs par jour, et frôle régulièrement la saturation. Répondant à la demande de la Fédération nationale des associations d'usagers, qui dénonçait des soirées surchargées, Île-de-France Mobilités (IDFM, ex-Stif), le syndicat des Transports qui pilote l'ensemble des mobilités dans la région, vient d'annoncer un renforcement de l'offre de trains longs, dès septembre 2024.

Des trains longs à la place des trains courts

L'analyse effectuée par Transilien SNCF Voyageurs et la RATP "a révélé une fréquentation importante des RER A depuis Paris vers Marne-la-Vallée Chessy (...), encore plus élevée les vendredis et samedis soir que les autres jours de la semaine", explique IDFM dans son communiqué. C'est pourquoi le syndicat présidé par Valérie Pécresse a demandé aux opérateurs, dont la RATP, de faire circuler des trains longs les vendredis et samedis soir toute l'année, contrairement à l'usage. Un train long, c'est-à-dire deux rames, peut transporter jusqu'à 2600 voyageurs depuis le passage de la flotte à des voitures à deux étages, achevé en 2017.

Des trains longs seront également mobilisés à la place des trains courts les jours fériés, ainsi que les soirs du lundi au jeudi durant la période estivale, c'est-à-dire entre la troisième semaine de juillet et la fin du mois d'août. Ce renforcement de l'offre "s'ajoute au dispositif déjà existant consistant à offrir des trains longs les soirs de grande affluence à La Défense Arena", précise le communiqué d'IDFM. Quant aux dimanches soir, seuls des trains courts continueront de circuler toute l’année, "en raison de la faible fréquentation constatée".