Ligne TGV Sud-Est : importants retards en raison de la chute d'un arbre sur des caténaires

"Comptez des retards compris entre 45 minutes et 3h30 pour vos TGV INOUI et Ouigo circulant entre Mâcon, Loché et Lyon", a par ailleurs précisé la SNCF sur son site. Des retards plus importants encore ont été enregistrés dans le Sud-Est. Comme le rapporte Le Parisien, à 19h, un train en provenance de Perpignan et devant arriver à la gare de Lyon affichait 4h30 de retard. Les voyageurs devant embarquer dans des TGV en provenance de Marseille, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne ou encore Annecy ont quant à eux dû composer avec des retards allant de 30 minutes à plus de deux heures.