"C'est à peu près n'importe quoi" : le maire de Marseille veut limiter le nombre de trottinettes dans la ville

Benoît Payan pourrait même aller plus loin et avertit : "Si ça continue, on continuera d'en enlever". Un avertissement aux opérateurs, alors que les accidents en trottinette sont de plus en plus nombreux en France. D'ailleurs, si le maire de la cité phocéenne conserve ce moyen de transport, c'est parce que la deuxième ville de France a une offre de transports en commun insuffisante avec seulement deux lignes de métro. "Si j'avais autant de ligne de métro qu'à Paris, j'enlèverais toutes les trottinettes", indique-t-il auprès de France Bleu.

Une idée déjà mise en place dans la capitale française, puisque les trottinettes en libre-service ont quitté les rues de Paris depuis le 1ᵉʳ septembre. Une première dans une capitale européenne. Il faut dire que ces petits deux-roues sont souvent pointés du doigt pour leur dangerosité. Avec 10 morts parmi les usagers de ce que l'on appelle les "engins de déplacement personnel motorisé", dont les trottinettes font partie, "le mois de juillet détient le triste record du plus lourd bilan dans cette catégorie", avait pointé en août la Sécurité routière.