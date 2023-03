Trottinettes électriques : âge minimum et amendes augmentées, le plan du gouvernement présenté ce mercredi

Dans une interview donnée à 20 Minutes ce mercredi, le ministre des Transports explique que le plan est articulé "autour de trois grands axes : réglementation, sensibilisation des utilisateurs et engagements des opérateurs". Parmi les principales mesures du texte : l'âge minimum pour utiliser une trottinette électrique sur la voie publique qui sera relevé de 12 ans minimum à 14 ans "pour protéger les plus jeunes", détaille Clément Beaune. Par ailleurs, les amendes contre les comportements dangereux - comme circuler à deux sur un engin et sur des voies interdites - seront fortement augmentées passant de 35 à 135 euros.

"On sait que dans un accident sur cinq, les utilisateurs étaient deux sur l'engin, c'est important de faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'un jouet", alerte le ministre. Le plan prévoit aussi la création d’un observatoire des micromobilités et une charte d’engagement que devront signer dès mercredi les opérateurs (sécurité des usagers, travail sur la durée de vie des batteries d’un minimum de cinq ans, recyclage obligatoire en France...)