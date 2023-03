Tunnel du Mont-Blanc : des fermetures sur plusieurs mois en 2023... et en 2024

En plus de vingt ans, jamais la circulation ne sera suspendue aussi longtemps au niveau du tunnel du Mont-Blanc. Cet axe routier majeur entre la France et l'Italie sera fermé plus de trois mois consécutifs, du 4 septembre au 18 décembre 2023. Ce sera à nouveau le cas pour une période toute aussi longue en 2024, pour de lourds travaux de rénovation qui se poursuivront les années suivantes.

Les réparations ponctuelles ne suffisent plus pour cet ouvrage bidirectionnel d'une longueur de 11,6 km, construit il y a 60 ans et emprunté quotidiennement par des milliers de véhicules. "On a fait le choix de faire des travaux plus importants, plus conséquents pour redonner une seconde vie à ce tunnel", car sa "pérennité sur le long terme" est en jeu, expose à l'AFP Grégory Schwarshaupt, directeur adjoint de la société concessionnaire française Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB).

Les deux premières phases de chantier, qualifiées d'"expérimentales", doivent permettre la réfection de la voûte sur quatre tronçons faisant au total 1200 mètres, soit environ 10% de la longueur totale, et de mettre au point un calendrier le plus efficace possible pour les 90% restants, qui devront également être rénovés au cours des années suivantes. La fermeture prendra effet le 4 septembre 2023, au lendemain de la fin des épreuves de l'Ultra-trail du Mont-Blanc (UTMB), et devra s'achever au 18 décembre, peu avant les congés de Noël. "On n'a pas beaucoup de marge", admet le directeur adjoint.