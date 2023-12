Eurostar : la grève qui paralyse le trafic des trains est "inacceptable", selon le ministre des Transports

Tous les trains Eurostar sont annulés ce jeudi, après l'annonce d'une grève chez Getlink, opérateur du tunnel sous la Manche. Des perturbations qui interviennent à la veille du début des vacances de Noël. Le ministre des Transports demande une solution "immédiatement".

Une bien mauvaise nouvelle à quelques jours de Noël. Alors que les départs en vacances ont commencé, une grève des salariés d'Eurotunnel a entraîné ce jeudi la suppression des liaisons entre la France et le Royaume-Uni. Plus aucun train Eurostar ne circule depuis le début d'après-midi et pour le reste de la journée. Les navettes emportant voitures et camions sont également bloquées.

Sur son compte X (ex-Twitter), Clément Beaune a dénoncé cette situation dans un message : "Le blocage du tunnel sous la Manche est inacceptable. Une solution doit être immédiatement trouvée. J’y suis engagé. J’appelle chacun à la responsabilité, pour assurer la circulation et les départs en vacances dans de bonnes conditions."

Cette grève des salariés de la filiale du groupe Getlink, opérateur du tunnel, est une surprise. Ils demandent le triplement d'une prime exceptionnelle de 1000 euros.