Un loueur de voiture doit-il obligatoirement me donner un véhicule avec de l'essence ? Le 20H vous répond

Un loueur de voiture doit-il obligatoirement me donner un véhicule avec de l'essence ?

Pas forcément non, "ça dépend des conditions de vente", précise Emilie Repusseau, secrétaire générale adjointe de la Fédération Nationale de l’automobile, qui représente les professionnels de la location de voiture. Il faut donc bien lire (et relire) votre contrat à la remise des clefs. C’est lui qui fait foi. "Si ce contrat prévoit le plein d’essence à la remise des clefs et qu’on vous donne un véhicule à sec, vous êtes en droit de demander une ristourne", ajoute-t-elle.