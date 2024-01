"Un taxi parisien sur trois refuse le paiement par carte bleue" : Clément Beaune met en garde les contrevenants

Le ministre des Transports a lancé dimanche soir un avertissement sur le réseau social X. Juste avant le Réveillon, il a révélé qu'un taxi sur trois refusait le paiement par carte bancaire. Il a annoncé que les contrôles et les sanctions seront renforcés.

Pour le ministre des Transports, pas question de laisser couler. Dimanche 31 décembre au soir sur X (anciennement Twitter), à moins de deux heures du Nouvel An, Clément Beaune a lancé un avertissement à l'adresse des chauffeurs de taxi et révélé une surprenante statistique.

En effet, après un test mystère réalisé ce 31 décembre, les enquêteurs ont relevé qu'"un taxi parisien sur 3" refusait le paiement par carte bancaire. "Je l’ai déjà dit à la profession : c’est illégal et inacceptable. Nous renforcerons les contrôles et les sanctions. Que ce soit clair pour tous, en particulier à 200 jours des Jeux", a prévenu le ministre à sept mois de la compétition multisports qui doit se tenir en France, notamment dans la capitale, et pour laquelle des millions de visiteurs sont attendus.

Des règles strictes

Comme toutes les professions, les taxis sont soumis à des règles strictes. Le véhicule doit ainsi être doté d’équipements spéciaux :

- un taximètre, compteur qui enregistre le parcours, la durée et indique la somme à payer, et dont le cadran doit être lisible pour les passagers ;

- une imprimante connectée au taximètre permettant d’éditer la note de course à destination du passager, et qui précise le prix à payer ;

- un terminal de paiement, en état de marche et visible du passager, permettant au passager de régler la course par carte bancaire ;

- un dispositif extérieur lumineux portant la mention "taxi".