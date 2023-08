Une batterie de téléphone prend feu, grosse frayeur sur un vol Air France

Air France a souligné que l’équipage est "formé et entrainé régulièrement à ce type de situation" et que "la sécurité du vol n’a jamais été mise en cause", l’appareil ayant poursuivi normalement sa route jusqu’à la capitale du Ghana, où il a atterri vers 18 heures lundi soir.

Sur ses vols, le transport des batteries au lithium externes (et aussi les e-cigarettes) est par ailleurs interdit en soute, mais autorisé en cabine jusqu’à 160Wh. Toutefois, la compagnie aérienne recommande d’emballer les batteries individuellement pour éviter tout court-circuit, et si possible, de transporter les équipements électroniques avec les batteries installées.