La SNCF a lancé une vaste campagne de communication dans toutes les gares du territoire. Objectif : sensibiliser les usagers sur les violences verbales et physiques quotidiennes à l'encontre des agents ferroviaires.

16. C'est le nombre d'agressions verbales ou physiques quotidiennes que recense la SNCF qui, à l'approche des vacances d'été, entend sensibiliser les usagers sur ces violences. La compagnie ferroviaire a dévoilé ce lundi une vaste campagne de communication déployée dans toutes les gares de l'Hexagone et sur les réseaux sociaux, avec des exemples d'insultes subies par ses agents.

"Va te faire e...", "Me fais pas c..., c...", "On va se revoir, f... de p...", peut-on notamment lire sur certaines affiches de cette campagne, avec à chaque le même slogan en fond : "Ça vous choque ? Nous aussi."

"Cette campagne porte un triple objectif : interpeller sur ce phénomène, dénoncer la gravité de ces violences et prévenir des sanctions encourues", détaille un communiqué de l'entreprise.

SNCF - SNCF

À titre de repère, sur les 6.000 actes de violence recensés au cours de l'année 2023, 433 d'entre eux ont donné lieu à un arrêt de travail, soit une hausse de 8 % en un an, précise-t-elle encore. Pour rappel, un outrage à agent peut aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.