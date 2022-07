Agadir-Paris : un couple voyage seul à bord d’un Airbus de 140 places

Selon Air France, contacté par le Parisien, la prise en charge "rapide" du couple reste toutefois "exceptionnelle", en raison de la grève qui touche actuellement Transavia, la filiale low-cost du groupe. Et pour cause, la compagnie aérienne avait "prévenu par mail les voyageurs de ce changement, mais en avait oublié une dizaine, dont ce couple, qui s’est retrouvé à errer dans l’aérogare sans assistance et sans aucun contact avec la compagnie", appuie Le Progrès.

Air France reconnaît cependant l'aspect "problématique" du vol, en raison du bilan carbone désastreux de l'opération. Près de 9000 litres de kérosène ont été nécessaires pour effectuer le trajet entre le Maroc et Roissy, d'une distance de 2442 km.

Reste que le couple a pu profiter de services quasi exclusifs : des annonces faites de "vive voix" plutôt qu'au micro, la météo durant le voyage, ou encore un repas au champagne. "On a vraiment eu le sentiment d’être des privilégiés, on a été traités comme des VIP", assure la femme, au journal local.