Vacances de printemps : vers un premier week-end chargé en Île-de-France, les prévisions de Bison Futé

Les départs en vacances de la zone C, à partir de ce vendredi 5 avril, engendreront des embouteillages ce week-end, annonce Bison Futé. L'Île-de-France est classée en orange pour les journées de vendredi et de samedi, dans le sens des départs. Il est recommandé de partir tôt si vous devez prendre la route depuis la région parisienne.

Les routes franciliennes s'annoncent chargées ce week-end. Bison Futé a classé en orange (le niveau 2 de l'alerte) l'Île-de-France pour les journées de vendredi 5 et de samedi 6 avril, dans le sens des départs. En cause ? Les premiers départs en vacances, avec les élèves de la zone C qui bénéficieront en premier de leurs congés scolaires pour la période de printemps. Cela concerne les enfants et adolescents scolarisés dans les académies de Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse.

Conséquence : du monde sur la route en région parisienne, dès vendredi soir. "La circulation sera plus intense qu'à l’ordinaire autour de Paris, note Bison Futé dans son rapport de prévisions détaillées pour la journée de vendredi. Les nombreux bouchons récurrents liés à l’activité économique et professionnelle habituelle seront aggravés par les premiers départs en vacances. Dès la fin de matinée et jusqu’en début de soirée, la circulation sera dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6."

Samedi, les perturbations seront essentiellement concentrées aux mêmes endroits dès le début de matinée et perdureront jusqu'au milieu de l'après-midi. La circulation sur l'autoroute A13 devrait également être difficile. Si vous devez prendre la route depuis la région parisienne ce week-end, Bison Futé recommande de prendre la route avant 14h vendredi ou avant 8h samedi. L'organisme classe le reste de la France en vert pour l'ensemble du week-end.