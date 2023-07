Bison futé : quel est le meilleur moment pour partir ce week-end ? Les prévisions de trafic

Alerte rouge pour samedi. Toute la France connaîtra une circulation "très difficile" dans le sens des départs. Bison Futé recommande notamment aux automobilistes de quitter ou traverser la capitale avant 7 heures, et d'éviter l'autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 9 heures et 19 heures, l'A7 entre Lyon et Marseille entre 8 heures et 19 heures, et l'A9 entre Orange et l'Espagne entre 9 heures et 23 heures.