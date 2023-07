Vacances : Bison Futé voit rouge pour ce premier week-end de départs sur les routes

La situation s'annonce encore plus compliquée pour le samedi 8 juillet. Dans le sens des départs, le nord de la France, le quart nord-ouest et une partie du centre sont classés rouge. Bison Futé préconise d'ailleurs de "traverser ou quitter l'Île-de-France avant 5h" du matin, mais aussi d'éviter les axes entre Nancy et le Luxembourg, Le Mans et Nantes, Bayonne et l'Espagne et Lyon et Orange une partie de la journée.