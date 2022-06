SNCF : trois syndicats appellent à la grève nationale le 6 juillet

L'été record attendu par la SNCF est déjà perturbé. Les cheminots de la société ferroviaire, "confrontés à une inflation croissante et à l'absence d'augmentation générale depuis 2014", sont appelés à se mettre en grève, mercredi 6 juillet, pour réclamer des hausses de salaires, ont annoncé les principaux syndicats de la SNCF ce vendredi.

"Le contexte post pandémie et géostratégique, avec la guerre en Ukraine, entraîne une flambée des prix inégalée depuis 40 ans", s'inquiètent dans un communiqué commun la CGT-Cheminots, SUD-Rail et la CFDT. "Les cheminots sont durement touchés" et "subissent un recul net et fort de leur pouvoir d'achat", affirment les syndicats du groupe, qui se prépare à débloquer 500.000 places supplémentaires pour absorber la demande record de la période estivale.