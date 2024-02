Vacances d'hiver : les prévisions de Bison Futé pour ce week-end

Les vacances d'hiver vont débuter pour la zone A ce vendredi 16 février. Ce week-end marquera par ailleurs la fin de la première semaine de congés scolaires de la zone C. Par conséquent, les axes menant aux stations alpines seront classés rouges ce samedi dans le sens des départs et orange dans le sens des retours.

Même sans neige, les automobilistes vont se rendre dans les stations de ski. Les prévisions de Bison Futé, publiée ce mardi 13 février, annoncent une journée rouge dans le sens des départs et orange dans le sens des retours en Auvergne-Rhône-Alpes samedi. En ce weekend de chassés-croisés avec un déplacement des vacanciers de la zone A (Clermont-Ferrand, Grenoble, Bordeaux) et C (Paris, Montpellier, Toulouse), les axes conduisant et partant des Alpes promettent d'être encombrés.

Une circulation dense en direction des stations

Les perturbations vont commencer dès vendredi 16 février, en fin de matinée, dans le sens des départs. La circulation sera notamment difficile de 8h à 20h sur l'A4, entre Metz et Strasbourg. Une perturbation du trafic causée par les congés scolaires français, mais aussi le début des vacances d’hiver des zones Nord et Centre des Pays-Bas et la fin pour la zone Sud des Pays-Bas et du Luxembourg.

Les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Île-de-France sont par ailleurs classées orange dans le sens des départs pour cette même journée. "La pointe de trafic devrait être atteinte vers la fin de l’après-midi. La circulation restera dense sur l’autoroute A6 jusqu’en fin de soirée", prévient le site de prévisions de circulation routière. Aucune perturbation n'est prévue dans le sens des retours, quel que soit l'axe.

Samedi 17 février, les routes risquent d'être particulièrement perturbées. "Dans les deux sens, en Auvergne-Rhône-Alpes, les axes reliant les stations de ski seront particulièrement encombrés tout au long de la journée", annonce Bison Futé. Dans le sens des retours, les régions Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes sont classées en orange.

"La circulation sera dense sur l’autoroute A6 entre le début de l’après-midi et le milieu de soirée", est-il par ailleurs indiqué, notamment entre Fleury et Paris. Par conséquent, il est recommandé de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant 14h ou d'attendre le lendemain. Dimanche, la circulation routière sera fluide, quelles que soient les routes de France.