Vacances d'hiver : Bison Futé voit rouge ce weekend, découvrez les prévisions de circulation

Samedi, dans le sens des départs, Bison Futé recommande donc d'éviter l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 11h à 17h, ainsi que la route N90, entre Albertville et Bourg-Saint-Maurice, de 11h à 17h. Dans le sens des retours, le prévisionniste recommande d'éviter l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 11h à 18h. Comme le vendredi, le dimanche sera bien plus fluide, l'ensemble du pays affichant du vert, donc une circulation "habituelle".