Vacances de la Toussaint : les prévisions de circulation Bison Futé pour ce week-end

Il n'y a pas que la pénurie de carburants qui préoccupe les automobilistes à l'aube des vacances de la Toussaint. Ce mercredi, Bison Futé a publié ses prévisions de circulation pour ce premier week-end de congés. Si vous prenez la route, le trafic devrait être fluide, à l'exception de l'Île-de-France.

D'après Bison Futé, des difficultés devraient survenir en région parisienne vendredi 21 octobre et samedi 22 octobre. La circulation s'annonce "difficile", et l'organisme a classé le territoire en orange dans le sens des départs. Vendredi, "évitez de quitter l'Île-de-France entre 14h et 21h", conseille Bison Futé. "À partir du milieu de l'après-midi, la circulation sera dense, notamment sur les autoroutes A10 et A6, sur le boulevard périphérique et l'autoroute A86."