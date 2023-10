Vacances de la Toussaint : quel est le meilleur moment pour partir ce week-end ? Les prévisions de Bison Futé

Quelques perturbations mais un trafic plutôt fluide. C'est ce qui attend les automobilistes ces 27, 28 et 29 octobre, pour le second weekend des vacances de la Toussaint. Selon Bison futé, la journée de vendredi est classée rouge en Île-de-France et orange dans le reste de l'Hexagone dans le sens des départs.

"En Île-de-France, les plus grosses difficultés sont attendues dans le sens des départs, en direction des différentes barrières de péage, notamment pour les autoroutes A10 et A6 ainsi que sur le Boulevard Périphérique et l’A86 dès la fin de la matinée" ce vendredi, précise Bison Futé sur son site.