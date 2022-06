Vacances d'été : pourquoi il va falloir être patient dans les aéroports

Les entreprises de sécurité n’avaient pas anticipé un tel retour d’activité. Et il est impossible de recruter dans l’urgence car certaines formations prennent beaucoup de temps. "Vous recrutez une hôtesse d’accueil, il faut entre une semaine et quinze jours pour pouvoir la mettre sur poste. Pour un agent de sureté où là, on est sur des formations qualifiantes, on est sur du quatre mois", explique Xavier Gondaud, directeur de Securitas aviation France.

Selon lui, il faudra prévoir d’arriver deux à trois heures en avance cet été. Car 150 agents de sureté devraient manquer. Bagagistes, techniciens... Tous les secteurs sont concernés. Les offres d’emploi se comptent par milliers. "On a beaucoup de salariés qui sont partis sur d’autres secteurs, un petit peu comme le secteur de l’hôtellerie-restauration. Il y a 3000 offres d’emploi depuis le printemps qui ont été communiquées. Par exemple, pour accompagner les personnes à mobilité réduite, vous avez un à deux mois de formation, donc c’est encore possible pour cet été", affirme Sandra Le Goascogne, directrice des opérations de Paris Charles de Gaulle alliance.