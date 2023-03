Vacances d'été : les billets de train pour les TGV, Intercités et Ouigo mis en vente dès le 8 mars

Le coup d'envoi sera donné la semaine prochaine : la vente des billets de trains pour les vacances d'été 2023 sera ouverte le mercredi 8 mars. Il sera possible d'acheter un trajet en TGV Inoui et Intercités pour un voyage du samedi 8 juillet au dimanche 3 septembre. Pour les trains Ouigo, des billets courant jusqu'au samedi 9 décembre seront disponibles.

Certains billets ne seront toutefois pas disponibles dès le 8 mars, à cause de perturbations sur certaines lignes. Des travaux de modernisation entraîneront des difficultés sur les circulations de certains trains, du 17 au 20 juillet et du 7 au 10 août, au départ et à l'arrivée de Paris Montparnasse et Massy TGV, vers ou depuis les régions Bretagne, Centre Val de Loire, Pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, note la société ferroviaire sur son site. Ces billets seront "proposés prochainement à la vente", assure-t-elle.