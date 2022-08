Vacances : pourquoi le prix des billets d'avion s'est envolé cet été

Les voyagistes confirment cette tendance, aussi bien du côté des compagnies low cost que de celui des compagnies classiques. "Il y a une augmentation mécanique liée à la hausse du pétrole et à l'inflation", phénomènes accélérés par la guerre en Ukraine, résume auprès de l'AFP Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du Voyage. "Et puis il y a un phénomène plus récent : les réservations tardives. Plus la réservation est tardive et plus le billet est cher. Or, la tendance de cet été a été de ne pas anticiper les vacances".