Valider son passe Navigo avec son iPhone, c'est désormais possible : comment faire ?

À deux mois des Jeux olympiques, il devient possible de valider son titre de transport dans le métro ou le RER avec son iPhone. L'achat d'un passe Navigo journée ou de tickets sera disponible depuis l'application Cartes.

Après cinq ans d'âpres négociations entre l'autorité des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) et Apple, c'est fait : il devient possible de valider son titre de transport dans le métro ou le RER avec son iPhone ou son Apple Watch, sans carte physique. L'agglomération parisienne devient ainsi le premier réseau de transports en Europe où il sera possible de stocker sur l'application Cartes, présente sur les iPhone et qui sert déjà à y mettre cartes bancaires ou billets de train et d'avion, un titre de transport dématérialisé. Cette fonctionnalité était déjà disponible sur les téléphones sous système d'exploitation Android depuis octobre 2022.

Des JO accélérateurs

"Cela fait cinq ans que les Franciliens l'attendaient", s'est réjouie lors de la présentation du dispositif la présidente de l'autorité des transports, Valérie Pécresse. À Londres ou dans d'autres villes en France et en Europe, il est déjà possible de valider l'accès aux transports grâce à son téléphone, mais avec la fonctionnalité Apple Pay, qui permet de régler ses déplacements à l'usage. En Ile-de-France, on pourra enregistrer son passe Navigo ou Easy (sur lequel on peut charger des tickets T+). L'achat d'un passe Navigo journée ou de tickets sera disponible depuis l'application Cartes et on pourra aussi valider avec son Apple Watch.

En revanche, pour les abonnements hebdomadaires et mensuels, il faudra passer par l'application d'IDFM, puis les charger sur sa carte dématérialisée. En ce qui concerne les passes annuels comme le Imagine R pour les étudiants, il faudra patienter jusqu'en 2025 pour avoir la possibilité de les dématérialiser.

"À partir du 15 juin, les usagers pourront aussi acheter le passe JO", a prévenu Valérie Pécresse. "Dans le cadre de ces négociations exigeantes que nous avons eues avec Apple, je pense qu'il était inimaginable pour IDFM et pour Apple qu'on ait des JO sans pouvoir avoir une billettique dématérialisée sur iPhone", a indiqué la présidente de région pour souligner à quel point la perspective de l'évènement sportif, accueilli à Paris du 26 juillet au 11 août, avait joué un rôle d'accélérateur.

Disponible même sans batterie

Il sera possible de valider sans déverrouiller son téléphone, à condition de détenir un iPhone XR ou plus récent, et doté de la dernière mise à jour du logiciel d'exploitation. La validation sera disponible même si le téléphone est déchargé, au maximum cinq heures après l'extinction de l'appareil. Grâce à cette nouveauté, Valérie Pécresse espère "éviter la congestion dans les stations des grandes gares et les aéroports et les désagréments de premiers jours du mois" lorsque de nombreux voyageurs font la queue aux automates pour renouveler leur abonnement.

Il est déjà possible depuis 2021 d'acheter ses titres de transport via un téléphone puis de les charger sur une carte Navigo (en plastique) sans passer par les automates, mais la carte Navigo restait obligatoire au moment du passage des portiques. En cinq ans, 22 millions d'achats de titre de transport ont été faits directement via des smartphones, rapporte IDFM, en majorité (61%) par des utilisateurs d'iPhone.

Pour le moment cependant, il reste impossible de charger sur ces cartes dématérialisées des trajets ponctuels hors de la zone métro (couverte par le ticket T+). Le chargement des tickets permettant de prendre le RER ou les trains de banlieue partout en Ile-de-France ne sera pas disponible avant début 2025, selon IDFM. Un délai qui peut poser problème en vue des JO étant donné la congestion des automates pour acheter un titre de transport à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle pour emprunter le RER en direction de Paris.

Avant l'année prochaine, les touristes dans ce cas qui souhaitent acquérir un titre dématérialisé n'auront que la possibilité de prendre un passe Navigo jour toutes zones à 20,10 euros (contre 11,80 euros pour un billet simple). Et pour le moment, contrairement à de nombreuses autres capitales comme Londres, IDFM n'envisage pas de déployer la possibilité de régler ses déplacements directement aux portiques en passant sa carte bancaire.