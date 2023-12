Vélo électrique, classique ou cargo : il ne vous reste que quelques jours pour profiter de cette aide

La prime "bonus vélo", une aide à l'achat d'un vélo classique, électrique ou encore cargo, prend fin le 31 décembre 2023. Elle devait initialement prendre fin le 31 décembre 2022. Les collectivités territoriales, de leur côté, continueront de proposer des aides.

Si vous comptiez sur la prime "bonus vélo" proposée par l'État pour prendre en charge une partie du coût de votre nouveau vélo électrique, ou classique, mieux vaut vous dépêcher pour en faire la demande. En effet, cette aide, qui aurait déjà dû prendre fin en décembre 2022 mais avait finalement été prolongée, prendra fin le 31 décembre 2023.

De 300 à 400 euros pour un vélo électrique

Il ne vous reste donc que quelques jours pour en faire la demande sur primealaconversion.gouv.fr. Pour rappel, ce dispositif permet de recevoir une aide pouvant aller jusqu'à 150 euros pour l’achat d’un vélo neuf classique. Les nouveaux détenteurs d'un vélo électrique neuf peuvent quant à eux prétendre à une aide de 300 à 400 euros. Pour un vélo cargo ou un vélo adapté à une situation de handicap, le coup de pouce se situe entre 1000 et 2000 euros. Dans tous les cas, la somme allouée dépend du revenu fiscal de référence. Attention, la demande d'aide doit être formulée au plus tard six mois après l'achat de votre vélo.

Malgré la fin du dispositif "bonus vélo", les collectivités territoriales continueront de proposer des aides à l'achat pour ce type de véhicule. Des aides locales qui sont d'ailleurs cumulables avec la prime "bonus vélo", jusqu'au 31 décembre 2023, donc. Pour faire une simulation, vous pourrez vous rendre sur le site mesaidesvelo.fr.