Voitures d'occasion : pourquoi les véhicules de plus de 15 ans ont la cote

Dans un garage d'occasion où nos journalistes se sont rendus, les clients ne manquent pas. Mais Stéphane Liget, le responsable, n'a presque plus de voitures en stock. Pour contenter ses clients, il n'hésite donc plus à aller chercher de vieilles occasions.

Il nous explique, dans la vidéo en tête de cet article, qu'"il y a quelques années, on était davantage sur des voitures qui avaient 5-6 ans". Mais dorénavant, il propose "de plus en plus" de véhicules âgés de 10 ans ou plus, car "aujourd'hui, il n'y a pas le choix, on n'a pas" de voitures plus récentes à proposer aux clients disposant de petits budgets. "Le problème, c'est que les prix flambent", poursuit-il.

Une Peugeot 206, immatriculée en 2011, et qu'il propose à la vente, est vendue 5490 euros, pile dans le budget de Brendon, étudiant à Chartres, et qui vient d'obtenir son permis. "Pour une première voiture, je pense que ça pourrait aller", lance-t-il.