Vers une pénurie de carburant ? Avant les vacances d'été, les professionnels rassurent

Si l'alerte ne surprend pas les professionnels français, ils ne partagent toutefois pas cette vision alarmiste. "Nous ne prévoyons pas de pénurie dans l'Hexagone, ni en pétrole brut, ni en gazole", réagit Olivier Gantois, président de l'Ufip Énergies et Mobilités, qui regroupe les grands groupes pétroliers en France, relayé par l'AFP. "Les approvisionnements sont déjà organisés. Heureusement, on n'attend pas le 3 juillet pour se demander si on va avoir du carburant pour les stations-service pour le week-end qui suit", ajoute-t-il.

Les acteurs indiquent par ailleurs avoir eu le temps de se préparer à l'embargo progressif. Car, au total, ce sont 90% des exportations de pétrole russe vers l'UE qui seront arrêtées d'ici à la fin de l'année. "L’ensemble de la filière cherche et trouve d’autres sources d'approvisionnement puisque ça fait deux mois que l’on sait que cela va se passer", souligne Francis Pousse, président de la branche des Stations-service et énergies nouvelles de Mobilians, organisation professionnelle du secteur automobile.