"2300 euros de supplément" : la journée noire dans les aéroports a coûté très cher à ces Français

Après avoir eu gain de cause, les contrôleurs aériens ont levé leur préavis de grève à la veille de leur journée d'actions. Cependant, il était trop tard pour que les compagnies aériennes puissent rétablir leurs vols.

Il n'y a pas eu grève, mais cela y ressemblait beaucoup. Rejoindre Paris depuis la Pologne en car, Guillaume et sa famille ne s'y attendaient pas. Ils n'avaient pas le choix, leur vol retour a été annulé. "Après avoir cherché les solutions comme l'avion et le train, nous avons trouvé seulement le car pour pouvoir rentrer. C'était 22 heures de car", nous explique Guillaume. Système D pour certains, d'autres ont dû mettre la main à la poche, plusieurs milliers d'euros pour Julien et ses amis, en vacances à Venise. "On a dû se débrouiller par nos propres moyens pour retrouver une correspondance pour Paris. Pour moi et les six personnes qui m'accompagnent, ça fait 2300 euros de supplément", raconte Julien. Une coquette somme pour de nouveaux billets et une nuit d'hôtel en plus sur place.

Bloquée en Angleterre, Véronique devait rentrer à Bordeaux. Mais là-bas, près d'un vol sur deux est annulé. Le seul retour possible, c'est le lundi 29 avril. Elle va donc rater une journée de travail. "J'étais censée reprendre le travail dimanche soir et mon mari lundi matin et lorsque nous avons été cherchés des billets de retour, tous les sites étaient saturés et overbookés", nous confie-t-elle.

C'est la pagaille toute la journée dans les aéroports français. Celui de Biarritz était totalement fermé. À Marseille, certains se sont reportés sur le car. Jeudi matin, l'aéroport de Paris-Orly était quasi désert. Seuls quelques voyageurs, venus avec l'espoir de trouver un nouveau vol, s'y trouvaient. La direction générale de l'Aviation civile a promis un retour à la normale dans tous les aéroports de France dès six heures du matin, ce vendredi 26 avril.