275 euros par Français : pourquoi la SNCF coûte si cher aux contribuables

Quand vous achetez un billet de train, vous ne payez en réalité qu'une petite partie de ce qu'il coûte vraiment. Pourtant, même à ce tarif, cela reste encore excessif pour certains voyageurs. "C’est un peu trop cher pour nous, les jeunes", lance un passager à la gare de Dijon, dans le reportage de TF1 ci-dessus. D'autant que selon lui, l'offre n'est pas à la hauteur du prix : "Les trains sont souvent en retard et parfois supprimés, on est obligés de changer nos habitudes, c'est un peu galère", regrette-t-il. Mais les points de vue à ce sujet sont divers. "Le prix, je ne trouve pas ça choquant, et c’est toujours mieux de prendre le train que la voiture", avance un autre voyageur.

Une partie de ces tarifs est amortie par les subventions de l'État et des régions : l’an dernier, 18,5 milliards d’euros d’argent public ont été alloués à la société ferroviaire, d'après une étude du site Fipeco, spécialisé dans les finances publiques, parue ce mercredi 23 novembre. Soit 275 euros environ pour chaque Français, sans même acheter de billet. L'enveloppe a grimpé de près de 11% en un an, puisqu'elle était de 16,7 milliards d'euros en 2020, soit 250 euros par contribuable. Et ces dépenses s'alourdissent d'année en année : elles s'élevaient à 13,7 milliards en 2016.